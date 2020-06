Bucchioni: “L’agente Ramadani vuole portare via Milenkovic. Lo sta proponendo a tutte le big europee”

A Radio Bruno ha parlato il noto giornalista Enzo Bucchioni:

“E’ uno svantaggio non avere Commisso qua, ha fatto degli errori ma è un valore aggiunto per la squadra e ci sono tante problematiche da affrontare come stadio e rinnovi di Chiesa e Milenkovic. Sul serbo continuo ad essere maggiormente pessimista. Il agente Ramadani ci è messo in testa di portarlo via e lo sta proponendo a tantissime squadre forti europee”