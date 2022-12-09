Corriere dello Sport, Boga, la Fiorentina punta al suo prestito. "L'alleato" può essere Ramadani

Boga non trova spazio a Bergamo, così potrebbe finire altrove già a gennaio

Da monitorare in casa Fiorentina la situazione legata a Boga dell'Atalanta, ai margini del progetto nerazzurro e spinto dal neo agente Ramadani a cambiare aria. La Fiorentina ha già preso informazioni, in virtù dell'ottimo rapporto che ha con l'agente del francese. L'idea viola sarebbe quella di arrivare all'ex Sassuolo, con la formula del prestito. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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