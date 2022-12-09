Gazzetta, Sabiri, la Fiorentina attende ma c'è il rischio asta a causa del Mondiale
La Samp vorrebbe incassare una ricca somma dalla cessione del centrocampista
La Sampdoria ora vorrebbe riuscire a vendere Abdelhamid Sabiri incassando una ricca plusvalenza. Impresa tutt'altro che impossibile anche se per adesso l'operazione possibile con la Fiorentina, interessata al giocatore, difficilmente potrebbe garantire una cifra così alta, visto che i viola potrebbero puntare su un giocaotre come pedina di scambio. L'asta comunque è appena partita. Ma lo scenario potrebbe cambaire a sorpresa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
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