Fali Ramadani indagato a Maiorca, sua città di residenza. Come riporta il portale Ultima Hora, la “Audiencia Nacional” spagnola avrebbe messo nel mirino il noto procuratore (agente tra gli altri di Miralem Pjanic e Kalidou Koulibaly) per presunto riciclaggio di denaro ed evasione fiscale. Tanto che martedì scorso una commissione giudiziaria si sarebbe presentata nel suo chalet vicino a Palma, setacciandolo alla ricerca di prove per ben sei ore. Ramadani, che nei prossimi giorni sarà chiamato a difendersi in tribunale a Madrid, sarebbe al centro di un’indagine molto più ampia che coinvolge diversi milionari che si sarebbero avvalsi di alcune famose aziende dell’isola per riciclare denaro.

Tuttomercatoweb.com