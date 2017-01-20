Labaro Viola

Ag. Kalinic e Ramadani non si rassegnano: cena per convincerlo

Kalinic ha detto "no" al Tianjin Quanjian, ma c'è chi ancora non si rassegna. Si tratta dell'agente del giocatore Tomislav Erceg e di Fali Ramadani, l'intermediario incaricato da Corvino di seguire la...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 gennaio 2017 19:12
Ag. Kalinic e Ramadani non si rassegnano: cena per convincerlo - Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Calciomercato
Primo Piano
Kalinic
Ramadani
Condividi

Kalinic ha detto "no" al Tianjin Quanjian, ma c'è chi ancora non si rassegna. Si tratta dell'agente del giocatore Tomislav Erceg e di Fali Ramadani, l'intermediario incaricato da Corvino di seguire la trattativa in prima persona. Secondo quanto appreso da Labaroviola.com i due incontreranno il calciatore croato questa sera a Firenze, a cena, per provare a convincerlo a cambiare idea. Una missione che, ad ora, appare assolutamente proibitiva, perché Kalinic dovrebbe sostanzialmente ritrattare quanto affermato non più tardi di qualche ora fa.

 

 

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok