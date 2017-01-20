Ag. Kalinic e Ramadani non si rassegnano: cena per convincerlo

Kalinic ha detto "no" al Tianjin Quanjian, ma c'è chi ancora non si rassegna. Si tratta dell'agente del giocatore Tomislav Erceg e di Fali Ramadani, l'intermediario incaricato da Corvino di seguire la...

Kalinic ha detto "no" al Tianjin Quanjian, ma c'è chi ancora non si rassegna. Si tratta dell'agente del giocatore Tomislav Erceg e di Fali Ramadani, l'intermediario incaricato da Corvino di seguire la trattativa in prima persona. Secondo quanto appreso da Labaroviola.com i due incontreranno il calciatore croato questa sera a Firenze, a cena, per provare a convincerlo a cambiare idea. Una missione che, ad ora, appare assolutamente proibitiva, perché Kalinic dovrebbe sostanzialmente ritrattare quanto affermato non più tardi di qualche ora fa.