Incontro tra la Fiorentina e Sarri? Ramadani smentisce: “Nessun contatto o incontro”

Lo ha ribadito in mattinata il club che ha voluto smentire l’indiscrezione relativa ad una cena tra Maurizio Sarri e i dirigenti viola. E ci ha tenuto a farlo anche Fali Ramadani, che assiste Sarri, e ci ha contattato poco fa per ribadirlo con forza: “Non ci sono stati incontri tra Sarri e la Fiorentina, scrivetelo per favore. Grazie”. Un contatto tra le parti in realtà c’è stato ma risale al post Iachini, prima che la società scegliesse Prandelli. Ma Sarri non se la sentì di subentrare in corsa. Una storia vecchia, che non ha avuto sviluppi nuovi. Lo scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito.

L’OFFERTA DELLA FIORENTINA PER SARRI, QUATTRO MILIONI ALL’ANNO PER TRE ANNI, MERCATO CON PRADE’