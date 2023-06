Corriere della Sera: “Ramadani ha proposto al Milan lo scambio Jovic-Rebic, no dei rossoneri”

Scrive il Corriere della Sera, soffermandosi sul mercato in entrata ed in uscita del Milan, con Ramadani il club rossoneno ha parlato dell’intenzione di far partire Ante Rebic che ha estimatori in Turchia. L’agente ha invano proposto uno scambio con Jovic della Fiorentina. Ma il Milan ha respinto l’offerta, la Fiorentina è sempre a caccia di un attaccante e il serbo potrebbe salutare in questa sessione di mercato.

LEGGI ANCHE, ITALIANO PUNTA HJULMAND