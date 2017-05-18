Ramadani: "Stevan vuole restare, ma non mancano gli interessamenti"

Il futuro di Stevan Jovetic rimane in bilico fra il riscatto da parte del Siviglia, o l'addio al club andaluso, ipotesi più facilmente percorribile ad oggi. Nel frattempo il controverso agente del mon...

Il futuro di Stevan Jovetic rimane in bilico fra il riscatto da parte del Siviglia, o l'addio al club andaluso, ipotesi più facilmente percorribile ad oggi. Nel frattempo il controverso agente del montenegrino, Fali Ramadani, è intervenuto ai microfoni di ABC Sevilla per fare chiarezza: "Vuole restare, ma non dipende solo da noi. Il giocatore sa che può dare di più con questa maglia ed è entusiasta di questa giocare qui. Il club può riscattarlo entro il 30 maggio, mancano solo 12 giorni. Poi tutto può succedere, ci sono molte squadre interessate ma il Siviglia può decidere di tenerlo. Questo è quello che abbiamo concordato in inverno e, anche se ho letto molte cifre, l’importo del riscatto è di 13 milioni di euro"