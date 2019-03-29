Di Francesco in pole per la panchina della Fiorentina. Un grande alleato è Ramadani, agente del tecnico
Secondo quanto scrive Tuttosport questa mattina, Eusebio Di Francesco rimane in testa alla lista sul taccuino della dirigenza viola per sostituire Stefano Pioli al termine della stagione. Da Giampaolo...
A cura di Redazione Labaroviola
29 marzo 2019 16:09
Secondo quanto scrive Tuttosport questa mattina, Eusebio Di Francesco rimane in testa alla lista sul taccuino della dirigenza viola per sostituire Stefano Pioli al termine della stagione. Da Giampaolo a De Zerbi, da Semplici a D’Aversa e Nesta, quello del tecnico esonerato poche settimane fa dalla Roma è il più ambito dalla Fiorentina, che può contare sugli ottimi rapporti con Fali Ramadani, agente che assiste l’allenatore.