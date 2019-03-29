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Di Francesco in pole per la panchina della Fiorentina. Un grande alleato è Ramadani, agente del tecnico

Secondo quanto scrive Tuttosport questa mattina, Eusebio Di Francesco rimane in testa alla lista sul taccuino della dirigenza viola per sostituire Stefano Pioli al termine della stagione. Da Giampaolo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 marzo 2019 16:09
Di Francesco in pole per la panchina della Fiorentina. Un grande alleato è Ramadani, agente del tecnico - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Eusebio Di Francesco
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Eusebio Di Francesco
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Secondo quanto scrive Tuttosport questa mattina, Eusebio Di Francesco rimane in testa alla lista sul taccuino della dirigenza viola per sostituire Stefano Pioli al termine della stagione. Da Giampaolo a De Zerbi, da Semplici a D’Aversa e Nesta, quello del tecnico esonerato poche settimane fa dalla Roma è il più ambito dalla Fiorentina, che può contare sugli ottimi rapporti con Fali Ramadani, agente che assiste l’allenatore.

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