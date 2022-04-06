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Schira: "Milenkovic in scadenza, la Juventus si fa avanti. Avviati i contatti con l'agente Ramadani"

Il noto esperto, Nicolò Schira, ha parlato del futuro di Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina con contratto in scadenza nel 2023

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 aprile 2022 22:00
Schira: "Milenkovic in scadenza, la Juventus si fa avanti. Avviati i contatti con l'agente Ramadani" -
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Firenze, stadio A.Franchi, 03.04.2021, Fiorentina-Empoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

La Juventus si fa avanti pe Nikola Milenkovic. Il contratto che lega il difensore serbo alla Fiorentina andrà in scadenza nel 2023 e nel suo contratto è presente una clausola di 15 milioni. Come riportato nel profilo Twitter da Nicolo Schira il club bianconero avrebbe avviato i primi contati con il suo agente Fali Ramadani. Ecco quanto scritto dal noto esperto di mercato: "La Juventus osserva Nikola Milenkovic per la prossima sessione estiva di mercato. Il contratto del difensore scadrà nel 2023 ed inoltre contiene una clausola rescissoria di 15 milioni. I bianconeri hanno avviati i primi contratti con l'agente del giocatore Fali Ramadani"

Di seguito il tweet apparso sul profilo di Nicolò Schira

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