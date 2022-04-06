Schira: "Milenkovic in scadenza, la Juventus si fa avanti. Avviati i contatti con l'agente Ramadani"

Il noto esperto, Nicolò Schira, ha parlato del futuro di Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina con contratto in scadenza nel 2023

La Juventus si fa avanti pe Nikola Milenkovic. Il contratto che lega il difensore serbo alla Fiorentina andrà in scadenza nel 2023 e nel suo contratto è presente una clausola di 15 milioni. Come riportato nel profilo Twitter da Nicolo Schira il club bianconero avrebbe avviato i primi contati con il suo agente Fali Ramadani. Ecco quanto scritto dal noto esperto di mercato: "La Juventus osserva Nikola Milenkovic per la prossima sessione estiva di mercato. Il contratto del difensore scadrà nel 2023 ed inoltre contiene una clausola rescissoria di 15 milioni. I bianconeri hanno avviati i primi contratti con l'agente del giocatore Fali Ramadani"

Di seguito il tweet apparso sul profilo di Nicolò Schira

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