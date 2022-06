Nazione, Della Valle prima, Commisso poi, Ramadani è sempre “al centro” della Fiorentina

Non c’è più dubbio: Fali Ramadani – come già per la precedente gestione – è tornato ad essere una delle figure di maggior riferimento in casa Fiorentina. Che si tratti di acquisti, cessioni, rinnovi o di semplici intermediazioni, il manager dei Balcani (è nato in Macedonia) è passato dall’essere una figura di secondo piano (complice anche il patto – svelato dal NY Times – che Ramadani aveva stipulato con il club dei Della Valle per la cessione dei pezzi pregiati viola) al manager quasi più interpellato.

Basti pensa che, oltre all’attuale questione del prolungamento di Italiano, la Fiorentina in questi mesi si è più volte a interfacciata con l’agente della Lian Sports, a cominciare dall’ottobre 2020 quando ha curato la cessione di Chiesa alla Juve. Non solo però visto che Ramadani è stato coinvolto anche un mese dopo nel momento in cui, esonerato Iachini, la società aveva valutato l’ingaggio di Sarri prima di puntare su Prandelli. I buoni rapporti sono sbocciati però la scorsa estate con il rinnovo fino al 2023 di Milenkovic e l’acquisto di Nastasic. Lo scrive La Nazione.

