Il Siviglia a fine stagione lascerà andare Jovetic, troppi i 14 milioni per il riscatto da dare all'Inter

E adesso toccherà a Ramadani trovare una nuova squadra per lui..

L’Inter sta per riabbracciare Stevan Jovetic. Il montenegrino, infatti, molto difficilmente sarà riscattato dal Siviglia, che dovrebbe pagare 14 milioni di euro per ottenere i diritti sul cartellino. Secondo quanto riferisce AS, però, gli andalusi avrebbero deciso di rinunciare al riscatto non tanto per i 14 milioni di euro di costo del trasferimento ma per l’altissimo ingaggio che Jovetic percepisce.

Jovetic, infatti, dovrebbe accettare di tagliarsi l’ingaggio quasi della metà per consentire al club spagnolo di sostenere il suo stipendio, un’ipotesi che sembra molto complicata. Eppure, dal punto di vista del rendimento, il Siviglia riscatterebbe volentieri l’ex Manchester City, che ha reso ben più di Vietto, il cui riscatto dall’Atletico Madrid è fissato a ben 20 milioni.

Un problema in più per l’Inter, che ora dovrà sperare che l’agente del montenegrino, Fali Ramadani, gli trovi in fretta una squadra.

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