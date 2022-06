Distanza tra Italiano e la Fiorentina per il rinnovo è di 500 mila euro, richiesta di ingaggio staff raddoppiato

Secondo quanto rivelato dal TgR Toscana nella sua edizione delle 14, la trattativa tra Italiano e la società viola per il rinnovo del tecnico (attuale contratto scade nel 2024) prosegue con l’obiettivo di chiudere entro il ritiro di Moena, la distanza tra domanda e offerta è di circa 500 mila euro, la Fiorentina ha offerto 700 mila in più rispetto alla scorsa stagione fino al 2026, con l’aumento del 30% per lo staff di Italiano ma la richiesta da parte dell’allenatore è più alta con Ramadani che spinge per il rinnovo.

LA FIORENTINA VUOLE UN ATTACCANTE DI LIVELLO INTERNAZIONALE