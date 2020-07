Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, l’agente del centravanti classe 2000 della Fiorentina Dusan Vlahovic, Darko Ristic, è in Italia. Il giocatore è entrato nel mirino della Juventus nelle scorse settimane, ma la società viola vuole anticipare eventuali problemi: nei prossimi giorni c’è in agenda un incontro per definire i dettagli del contratto del serbo e cercare di mettere nero su bianco il rinnovo del contratto. Ricordiamo che Vlahovic ha sempre messo in cima alla sua lista dei desideri il rinnovo di contratto con la Fiorentina. Il ragazzo dunque, vuole restare a Firenze. Vedremo quello che accadrà. Senza dimenticare quel retroscena lanciato dal New York Times sull’accordo tra Ramadani e Della Valle.