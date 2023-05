Repubblica rivela: “Ramadani è intervenuto per mettere pace tra Jovic e Italiano. Il serbo resterà”

Secondo quanto riportato da Repubblica, fa ancora discutere lo scivolone social con cui si sono resi protagonisti in negativo Jovic e Terzic in casa Fiorentina. Per quello che riguarda l’attaccante sarebbe sceso in campo anche il super procuratore Fali Ramadani per cercare di mediare fra lui ed Italiano. Infatti Ramadani assiste sia il tecnico che il centravanti. Anche perché, almeno per la prossima stagione, il serbo sembra destinato a rimanere a Firenze e non può permettersi di finire ai margini del progetto tecnico.

ANCHE COMMISSO IN PARTENZA PER BASILEA