Commisso in partenza per la Svizzera: sarà vicino alla sua Fiorentina contro il Basilea

Giorno di vigilia per la Fiorentina che domani alle 21 scenderà in campo al St. Jakob-Park di Basilea per la semifinale di ritorno contro il Basilea. In attesa della squadra Rocco Commisso e il direttore generale, Joe Barone, sono già arrivati a Peretola, dove la squadra di mister Vincenzo Italiano volerà in direzione Svizzera. A breve è previsto l’arrivo della squadra.