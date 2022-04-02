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Italiano rassicura: "Ramadani mio procuratore non cambia nulla. Ho un contratto e sto bene a Firenze"

In settimana è arrivata la notizia del cambio di procuratore di Vincenzo Italiano che si è affidato a Fali Ramadani

A cura di Flavio Ognissanti
02 aprile 2022 14:34
Italiano rassicura: "Ramadani mio procuratore non cambia nulla. Ho un contratto e sto bene a Firenze" -
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Vincenzo Italiano

Nel corso della conferenza stampa, Vincenzo Italiano ha parlato anche del cambio di procuratore, scegliendo Fali Ramadani, queste le parole del tecnico viola e la sua spiegazione: "Non cambia nulla, qui sto bene, ho un contratto, e davvero non cambia niente per il futuro, ho dei consulenti esterni che mi danno una mano per crescere e per migliorare sempre. Non cambia nulla, ora ho l’obiettivo di vincere le ultime 9 partite e penso solo al campo" conclude Italiano.

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