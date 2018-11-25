Bologna-Fiorentina, 0-0 all'intervallo. Simeone spreca, Lafont salva
Finisce a reti bianche il primo tempo del derby dell' Appennino. Fiorentina che fin da subito cerca di impostare il gioco per creare occasioni. Vanno vicini al gol Chiesa con un bel tiro da fuori che...
A cura di Redazione Labaroviola
25 novembre 2018 15:30
Finisce a reti bianche il primo tempo del derby dell' Appennino. Fiorentina che fin da subito cerca di impostare il gioco per creare occasioni. Vanno vicini al gol Chiesa con un bel tiro da fuori che viene messo in angolo dal portiere e Benassi che dal limite dell'area sfiora l'incrocio dei pali. Simeone cerca la porta due volte ma con conclusioni deboli che Skorupski para facilmente. Nel finale prodigioso Lafont che con un guizzo neutralizza il colpo di testa di Orsolini.