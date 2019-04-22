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Proc.Dragowski: "ACF scelga fra Lafont e Bartolomej. Sua volontà è giocare in Italia"

Mariusz Kulesza, agente di Bartolomiej Dragowski, ha parlato al sito RomaPress del futuro del proprio assistito. Ecco alcuni passaggi: "Il segreto del suo successo è la continuità da titolare, riparti...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 aprile 2019 16:38
Proc.Dragowski: "ACF scelga fra Lafont e Bartolomej. Sua volontà è giocare in Italia" - EMPOLI, ITALY - JANUARY 22: New signing Bartlomieji Dragoski of Empoli FC is unveiled on January 22, 2019 in Empoli, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)
EMPOLI, ITALY - JANUARY 22: New signing Bartlomieji Dragoski of Empoli FC is unveiled on January 22, 2019 in Empoli, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)
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Mariusz Kulesza, agente di Bartolomiej Dragowski, ha parlato al sito RomaPress del futuro del proprio assistito. Ecco alcuni passaggi: "Il segreto del suo successo è la continuità da titolare, ripartita dopo partita è migliorato enormemente. L'ho visto fare così anche ai tempi del Jagiellonia, nella gara contro l'Atalanta ha dimostrato tutte le sue qualità. Il suo futuro a Firenze? Penso che sia lui che Lafont siano due grandi e giovani portieri, credo che entrambi dovrebbero giocare a grandi livelli. Per questo penso che sia difficile avere due portieri con questa qualità nella stessa squadra. Almeno uno dovrebbe stare in panchina. Se resterà in Italia? Vedremo nelle prossime settimane come si svilupperà la cosa. A Bart piace l'Italia, conosce la lingua e il campionato e sarebbe più facile adattarsi ad un'altra squadra. Un club come la Roma gioca sempre per obiettivi importanti, sarebbe un passo avanti nella sua carriera".

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