Lafont nei 100 nomi che si contenderanno il Golden Boy d'Europa
Il giovane portiere francese Alban Lafont è nella lista dei 100 nomi, che mese mese verranno scremati fino ad arrivare ai 20 candidati che si contenderanno il premio di Golden Boy d'Europa cioè miglio...
A cura di Redazione Labaroviola
16 giugno 2019 00:00
Il giovane portiere francese Alban Lafont è nella lista dei 100 nomi, che mese mese verranno scremati fino ad arrivare ai 20 candidati che si contenderanno il premio di Golden Boy d'Europa cioè miglior calciatore Under 21 tesserato in un club di massima serie. Il vincitore, successore del difensore olandese Matthijs De Ligt, verrà designato il 20 ottobre.
GianlucaDiMarzio.com