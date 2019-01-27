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Papera colossale di Lafont. Giaccherini pareggia ma la VAR lo annulla

Pareggia i conti il Chievo al 15' minuto. Papera colossale di Lafont che passa la palla a Giaccherini dentro l'area e segna..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 gennaio 2019 12:29
Papera colossale di Lafont. Giaccherini pareggia ma la VAR lo annulla - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Lafont
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Lafont
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Pareggia i conti il Chievo al 15' minuto. Papera colossale di Lafont che passa la palla a Giaccherini dentro l'area. Il giocatore segna ma la VAR lo annulla.

Il motivo? Mentre la palla arrivava a Hugo, Pelliser era dentro l'area.

Fiorentina e Lafont piú che graziati dalle regole.

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