Papera colossale di Lafont. Giaccherini pareggia ma la VAR lo annulla
Pareggia i conti il Chievo al 15' minuto. Papera colossale di Lafont che passa la palla a Giaccherini dentro l'area e segna..
A cura di Redazione Labaroviola
27 gennaio 2019 12:29
Pareggia i conti il Chievo al 15' minuto. Papera colossale di Lafont che passa la palla a Giaccherini dentro l'area. Il giocatore segna ma la VAR lo annulla.
Il motivo? Mentre la palla arrivava a Hugo, Pelliser era dentro l'area.
Fiorentina e Lafont piú che graziati dalle regole.