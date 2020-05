di Lisa Grelloni

Ai microfoni di Labaroviola.com oggi abbiamo Mariusz Kulesza, agente del portiere della Fiorentina, Bartolomiej Dragowski.

Buongiorno Mariusz, Dragowski è alla sua prima stagione da titolare con la Fiorentina, quant’è stato importante per lui trovare continuità?

Direi che è molto importante che Bart trovi continuità nel giocare, in modo particolare dopo le prestazioni grandiose di Empoli.

I viola hanno trovato una certezza in Bartolomiej, contano su di lui per il futuro, siete in contatto con la dirigenza per ulteriore rinnovo?

Abbiamo appena prolungato il contratto l’estate scorsa. Al momento non sto parlando con il management della Fiorentina per quanto riguarda il suo rinnovo.

Ci sono club interessati al giovane portiere viola?

Bart ha fatto delle prestazioni fantastiche in questa stagione. È normale che abbia attirato l’attenzione dei grandi club.

Se la Fiorentina dovesse riprendere Lafont, Drago accetterebbe di giocarsi il posto con lui?

Sia Dragowski che Lafont sono i migliori giovani portieri, se si trovassero insieme alla Fiorentina quindi, avere uno di loro in panchina sarebbe uno spreco. Al momento Bart è colui che è stato scelto dalla Fiorentina, colui al quale è stata data fiducia.

È cambiato qualcosa da Montella a Iachini per il portiere polacco?

Io penso che sia cambiato di più giocando con altri calciatori. L’allenatore dei portieri è sempre lo stesso, quindi non è cambiato molto, certo alcune tattiche ma ciò è ovvio. Iachini ha lavorato con Bart ad Empoli, si conoscono da lì.

Cos’è cambiato per lui nel passaggio dai Della Valle a Commisso?

Personalmente ammiro Commisso per ciò che sta cercando di fare per la Fiorentina con il centro sportivo, il nuovo stadio e molte altre cose, so che non è facile. La cosa più importante è stata la fiducia che Commisso e l’intera dirigenza ha riposto in Bartolomiej, così da essere il primo portiere della Fiorentina.