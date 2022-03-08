Dalla Spagna, il Barcellona pensa anche a Dragowski come vice Ter stegen per l'anno prossimo

Dragowski ancora alle prese con la grana rinnovo, si intensificano le voci di mercato per l'anno prossimo. Barcellona interessato.

La situazione di Bartolemiej Dragowski alla Fiorentina resta sempre un rebus, con il capitolo rinnovo che continua ad essere rimandato e la titolarità ormai tutt'altro che scontata a benificio di Terracciano. (Anche) per questo continuano ad intensificarsi le voci di mercato intorno al portiere polacco. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, il Barcellona starebbe pensando all'ex Empoli come secondo di Ter Stegen per la prossima stagione. Il club catalano, che beneficerebbe del contratto in scadenza dell'estremo difensore, sta valutando anche le piste che porterebbero a Bono del Siviglia e ad un altro ex viola come Lafont.

VIVIANO DIFENDE VLAHOVIC: ''MERCENARI SONO I PRESIDENTI CHE PRENDONO LE SQUADRE PER FARE SOLDI, NON LUI''

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