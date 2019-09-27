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Golden Boy 2019, anche Alban Lafont tra i candidati. L'ex portiere della Fiorentina in lista con...

Golden Boy 2019: c'è anche l'ex portiere viola Alban Lafont tra i candidati. Il premio, creato da Tuttosport nell'ormai lontano 2003, vede in gara i migliori giovani under 21 della scorsa stagione. Tr...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 settembre 2019 17:05
Golden Boy 2019, anche Alban Lafont tra i candidati. L'ex portiere della Fiorentina in lista con... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Lafont
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Lafont
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Golden Boy 2019: c'è anche l'ex portiere viola Alban Lafont tra i candidati. Il premio, creato da Tuttosport nell'ormai lontano 2003, vede in gara i migliori giovani under 21 della scorsa stagione. Tra di essi spiccano anche De Ligt, Donnarumma e Leao, Zaniolo e Kluivert.

 

 

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