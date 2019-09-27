Golden Boy 2019, anche Alban Lafont tra i candidati. L'ex portiere della Fiorentina in lista con...
Golden Boy 2019: c'è anche l'ex portiere viola Alban Lafont tra i candidati. Il premio, creato da Tuttosport nell'ormai lontano 2003, vede in gara i migliori giovani under 21 della scorsa stagione. Tr...
A cura di Redazione Labaroviola
27 settembre 2019 17:05
Golden Boy 2019: c'è anche l'ex portiere viola Alban Lafont tra i candidati. Il premio, creato da Tuttosport nell'ormai lontano 2003, vede in gara i migliori giovani under 21 della scorsa stagione. Tra di essi spiccano anche De Ligt, Donnarumma e Leao, Zaniolo e Kluivert.