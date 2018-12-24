Repubblica, Milenkovic via a Giugno per 50mln, Lafont rinnoverà. Occhio a Gabbadini. Pjaca...

Citiamo testualmente uno stralcio dell’articolo pubblicato nell’edizione odierna de La Repubblica:Milenkovic, futura plusvalenza made in Fali Ramadani. Il Manchester preme, l’agente tratta sulla base...

Citiamo testualmente uno stralcio dell’articolo pubblicato nell’edizione odierna de La Repubblica:

Milenkovic, futura plusvalenza made in Fali Ramadani. Il Manchester preme, l’agente tratta sulla base di 50 milioni. Il calcio italiano è talmente ridotto male che il rapporto con la premier è impazzito. Una plusvalenza studiata a tavolino, come quella antica di Nastasic. Il rinterzo è più o meno lo stesso e magari dal Partizan arriverà un altro fenomeno, chissà.

Comunque il serbo sembra il giocatore destinato a lasciare a fine stagione, anche per via della plusvalenza pazzesca (è costato 5 milioni) che genera nelle casse della società.

Se parte lui resterà sicuramente Pezzella, altro punto fermo e vero muro difensivo. Naturalmente anche Alban Lafont, eroe di San Siro, che per altri due o tre anni difenderàa porta della Fiorentina. Con rinnovo del contratto e ritocco all’ingaggio, attualmente di 600 mila euro.

Un decimo di Donnarumma, per capirci. Ma adesso Freitas deve lavorare per portare una punta a Pioli. Gabbiadini è sempre in pole e, soprattutto, ai ferri corti con il Southampton, che se ne vuole liberare. Pjaca dovrebbe restare fino a giugno. La Juve ora non lo rivuole, poi lo piazzerà altrove.