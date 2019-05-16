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Rivoluzione viola, resteranno soltanto quattro giocatori tutti gli altri verranno ceduti

Ne La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, ci si proietta anche sul futuro della Fiorentina: a giugno, più di metà squadra se ne andrà. Gli unici sicuri di restare sono il capitano Pezzella, Muriel c...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 maggio 2019 13:37
Rivoluzione viola, resteranno soltanto quattro giocatori tutti gli altri verranno ceduti - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Rassegna Stampa
Fiorentina
Muriel
Milenkovic
Pezzella
Lafont
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Ne La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, ci si proietta anche sul futuro della Fiorentina: a giugno, più di metà squadra se ne andrà. Gli unici sicuri di restare sono il capitano Pezzella, Muriel che sarà riscattato, forse Lafont e Milenkovic. La squadra la disegnerà Montella, l’uomo chiave del nuovo progetto. E Corvino dovrà accontentarlo. A proposito, per un curioso scherzo del destino, il tecnico come primo acquisto pretende un regista, cosa che Corvino non ama affatto

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