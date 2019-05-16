Rivoluzione viola, resteranno soltanto quattro giocatori tutti gli altri verranno ceduti

Ne La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, ci si proietta anche sul futuro della Fiorentina: a giugno, più di metà squadra se ne andrà. Gli unici sicuri di restare sono il capitano Pezzella, Muriel c...

Ne La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, ci si proietta anche sul futuro della Fiorentina: a giugno, più di metà squadra se ne andrà. Gli unici sicuri di restare sono il capitano Pezzella, Muriel che sarà riscattato, forse Lafont e Milenkovic. La squadra la disegnerà Montella, l’uomo chiave del nuovo progetto. E Corvino dovrà accontentarlo. A proposito, per un curioso scherzo del destino, il tecnico come primo acquisto pretende un regista, cosa che Corvino non ama affatto