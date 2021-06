CorSport, la Fiorentina ha un tesoretto di oltre 20 milioni da spendere sul mercato 

Il tesoretto già in cassaforte è approssimativamente di 11 milioni e sono gli introiti arrivati da Alban Lafont, portiere passato al Nantes per circa 8 milioni di euro e quelli derivati dall’obbligo di riscatto di Ceccherini, una cifra di 3 milioni. Ma non è finita qui. Salvo sorprese il diritto di riscatto fissato a 12 milioni lo scorso gennaio non sarà esercitato, ma il club francese continua a trattare con i Viola nel tentativo di trovare la chiave giusta per aprire il forziere. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, ULIVIERI: “GATTUSO, LA FIORENTINA HA PRESO UNO DEI MIGLIORI. HA PERSONALITÀ, LO SENTIRÒ NEI PROSSIMI GIORNI”