Lafont: "Il pareggio non è merito mio. Sarebbe stato meglio vincere. I miei modelli..."
A Sky Sport ha parlato Alban Lafont Dopo la partita, queste le sue parole:"Abbiamo strappato un pareggio contro una grande squadra. Tutti hanno fatto bene, non è merito solo delle mie parate e sarebbe...
A cura di Redazione Labaroviola
09 febbraio 2019 20:43
A Sky Sport ha parlato Alban Lafont Dopo la partita, queste le sue parole:
"Abbiamo strappato un pareggio contro una grande squadra. Tutti hanno fatto bene, non è merito solo delle mie parate e sarebbe stato comunque meglio se avessimo ottenuto i tre punti. Idoli? Uno dei più bravi del mondo è Alisson ma mi ispiro anche ai miei connazionali Lloris e Mandanda. Spero di migliorare sempre di più. Non è facile ma provo a farmi sempre trovare pronto".