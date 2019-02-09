Lafont: "Il pareggio non è merito mio. Sarebbe stato meglio vincere. I miei modelli..."

A Sky Sport ha parlato Alban Lafont Dopo la partita, queste le sue parole:"Abbiamo strappato un pareggio contro una grande squadra. Tutti hanno fatto bene, non è merito solo delle mie parate e sarebbe...

A cura di Redazione Labaroviola 09 febbraio 2019 20:43

Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Lafont

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