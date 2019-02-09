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Lafont: "Il pareggio non è merito mio. Sarebbe stato meglio vincere. I miei modelli..."

A Sky Sport ha parlato Alban Lafont Dopo la partita, queste le sue parole:"Abbiamo strappato un pareggio contro una grande squadra. Tutti hanno fatto bene, non è merito solo delle mie parate e sarebbe...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 febbraio 2019 20:43
Lafont: "Il pareggio non è merito mio. Sarebbe stato meglio vincere. I miei modelli..." - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Lafont
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Lafont
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A Sky Sport ha parlato Alban Lafont Dopo la partita, queste le sue parole:

"Abbiamo strappato un pareggio contro una grande squadra. Tutti hanno fatto bene, non è merito solo delle mie parate e sarebbe stato comunque meglio se avessimo ottenuto i tre punti. Idoli? Uno dei più bravi del mondo è Alisson ma mi ispiro anche ai miei connazionali Lloris e Mandanda. Spero di migliorare sempre di più. Non è facile ma provo a farmi sempre trovare pronto".

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