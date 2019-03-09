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Pioli annuncia: “Trauma alla caviglia per Lafont, salterà la Lazio”

Durante la conferenza stampa odierna il Mister della Fiorentina, Stefano Pioli ha dichiarato che il portiere gigliato Alban Lafont, ha subito un trauma distorsivo alla caviglia durante la partita di c...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 marzo 2019 15:07
Pioli annuncia: “Trauma alla caviglia per Lafont, salterà la Lazio” - Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Durante la conferenza stampa odierna il Mister della Fiorentina, Stefano Pioli ha dichiarato che il portiere gigliato Alban Lafont, ha subito un trauma distorsivo alla caviglia durante la partita di campionato a Bergamo contro l’Atalanta e pertanto non sarà protagonista della sfida tra Fiorentina e Lazio in programma domani al Franchi ore 20.30.

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