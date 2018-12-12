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Calamai: "Le ultime prestazioni di Lafont inducono la viola a comprare un portiere di esperienza"

Questo un passaggio delle parole di Calamai a Radio Blu: “La Fiorentina ha bisogno di un regista per dare ordine al gioco. Inoltre le ultime deludenti esibizioni del giovane portiere Lafont hanno preo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 dicembre 2018 12:52
Calamai: "Le ultime prestazioni di Lafont inducono la viola a comprare un portiere di esperienza" -
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Questo un passaggio delle parole di Calamai a Radio Blu: “La Fiorentina ha bisogno di un regista per dare ordine al gioco. Inoltre le ultime deludenti esibizioni del giovane portiere Lafont hanno preoccupato la Fiorentina e potrebbero indurre gli uomini mercato a lasciar partire l’altro giovane Dragowski inserendo in rosa un estremo difensore di esperienza. Per i viola, insomma, sarà un mercato invernale molto aggressivo."

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