Pedullà: "La parola fine su Chiesa sarà a fine Europeo. Il mercato di Pradè guarderà in Spagna.."

Il noto esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, è intervenuto nel giornaliero intervento al Pentasport di Radio Bruno Toscana Ecco le sue parole:“Ora che la società e formata, si può passare alla p...

Il noto esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, è intervenuto nel giornaliero intervento al Pentasport di Radio Bruno Toscana Ecco le sue parole:

“Ora che la società e formata, si può passare alla parte operativa. Chiesa? Ormai non co sono più dubbi, la proprietà si è esposta apertamente sulla volontà di tenere il ragazzo. Una porta aperta però, secondo me, dobbiamo ancora lasciarla, con l’Europeo in corso… L’unico pericolo è che, essendo concentrato sulla missione azzurra, la parola fine su questa vicenda può essere posticipata, dando il via ad un tormentone. Penso proprio che la parola fine sarà messa a fine della competizione.

Sono convinto che la pista che porta al mercato spagnolo, possa essere quella seguita da Pradè e per il gioco di Montella, ma prima bisogna stabilire chi parte: Lafont, Veretout, Milenkovic… Prima tracciare una linea in merito a questo, poi acquistare. Se devi perdere Veretout devi sostituirlo con un craque in quel ruolo, che è chiave per il tecnico.