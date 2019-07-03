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CorSport, Vlahovic sarà mandato in prestito biennale come Lafont. Le opzioni sono...

Secondo il Corriere dello Sport, la Fiorentina vorrebbe far crescere l'attaccante serbo, Dusan Vlahovic, in prestito biennale in un club di Serie A. L'idea è quella di farlo giocare al Brescia o al Ve...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 luglio 2019 09:56
CorSport, Vlahovic sarà mandato in prestito biennale come Lafont. Le opzioni sono... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo il Corriere dello Sport, la Fiorentina vorrebbe far crescere l'attaccante serbo, Dusan Vlahovic, in prestito biennale in un club di Serie A. L'idea è quella di farlo giocare al Brescia o al Verona mantenedo la massima categoria. La Serie B non è una soluzione adatta per lui. La viola inserirà il diritto di controriscatto come già fatto per il portiere Alban Lafont.

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