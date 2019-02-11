Galli: "Affare Lafont, costato meno di Meret ma è più pronto. Il pubblico deve..."
L’ex portiere e dirigente viola Giovanni Galli ha parlato di Alban Lafont al Corriere Fiorentino: “Contro il Napoli ha mostrato qualità interessanti. Il percorso è giusto, ma su alcuni aspetti può mig...
A cura di Redazione Labaroviola
11 febbraio 2019 11:04
L’ex portiere e dirigente viola Giovanni Galli ha parlato di Alban Lafont al Corriere Fiorentino: “Contro il Napoli ha mostrato qualità interessanti. Il percorso è giusto, ma su alcuni aspetti può migliorare, credo debba lavorare sulla forza. Il pubblico lo deve aiutare è giovane. Lui deve rispondere giocando sempre con lucidità. Duello con Meret? Ad oggi vedo più pronto il viola, Lafont è un portiere che gioca la partita, per adesso Meret si limita a parare. Considerando i costi Corvino ha fatto un affare”.