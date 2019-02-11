Galli: "Affare Lafont, costato meno di Meret ma è più pronto. Il pubblico deve..."

L’ex portiere e dirigente viola Giovanni Galli ha parlato di Alban Lafont al Corriere Fiorentino: “Contro il Napoli ha mostrato qualità interessanti. Il percorso è giusto, ma su alcuni aspetti può mig...

A cura di Redazione Labaroviola 11 febbraio 2019 11:04

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