Equipe, Lafont vicinissimo al ritorno in Francia al Nantes. La formula...

Secondo quello che riporta il portale francese Equipe, la Fiorentina avrebbe scelto di puntare su Dragowski e Lafont potrebbe trasferirsi in tempo breve al Nantes. Non è ancora chiaro con quale formul...

A cura di Redazione Labaroviola 28 giugno 2019 16:42

Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Lafont

Condividi