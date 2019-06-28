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Equipe, Lafont vicinissimo al ritorno in Francia al Nantes. La formula...

Secondo quello che riporta il portale francese Equipe, la Fiorentina avrebbe scelto di puntare su Dragowski e Lafont potrebbe trasferirsi in tempo breve al Nantes. Non è ancora chiaro con quale formul...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 giugno 2019 16:42
Equipe, Lafont vicinissimo al ritorno in Francia al Nantes. La formula... - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Lafont
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Lafont
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Secondo quello che riporta il portale francese Equipe, la Fiorentina avrebbe scelto di puntare su Dragowski e Lafont potrebbe trasferirsi in tempo breve al Nantes. Non è ancora chiaro con quale formula si concretizzerebbe l’affare. La cessione, comunque, dovrebbe andare a buon fine. Sarebbe infatti stato decisivo il recente contatto tra Lafont ed i proprietari del Nantes, Waldemar e Franck Kita.

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