La Nazione: Lafont è meglio di Sportiello, i numeri parlano chiaro...

"Lafont ha superato Sportiello", così scrive oggi il QS-La Nazione. Il quotidiano riporta infatti le statistiche, con con Lafont che in 9 partite ha subito 7 reti, mentre Sportiello ne aveva incassate...

A cura di Redazione Labaroviola 08 novembre 2018 10:08

Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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