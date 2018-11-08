La Nazione: Lafont è meglio di Sportiello, i numeri parlano chiaro...
"Lafont ha superato Sportiello", così scrive oggi il QS-La Nazione. Il quotidiano riporta infatti le statistiche, con con Lafont che in 9 partite ha subito 7 reti, mentre Sportiello ne aveva incassate...
A cura di Redazione Labaroviola
08 novembre 2018 10:08
"Lafont ha superato Sportiello", così scrive oggi il QS-La Nazione. Il quotidiano riporta infatti le statistiche, con con Lafont che in 9 partite ha subito 7 reti, mentre Sportiello ne aveva incassate 10 in 9 giornate. Tre in più rispetto al francese.