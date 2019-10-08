Lafont: "A Firenze? Ci sono state cose che mi hanno fatto sentire molto male"
A France Football ha parlato l'ex portiere viola Alban Lafont: “Ho vissuto un anno fuori dalla Francia, ma ci sono cose che mi hanno fatto sentire molto male. Si tratta di questioni personali su cui n...
A cura di Redazione Labaroviola
08 ottobre 2019 11:36
A France Football ha parlato l'ex portiere viola Alban Lafont: “Ho vissuto un anno fuori dalla Francia, ma ci sono cose che mi hanno fatto sentire molto male. Si tratta di questioni personali su cui non aggiungere altro, ma questo mi ha spinto a tornare in Francia. Avevo preso questa decisione già da molto”