Lafont: "A Firenze? Ci sono state cose che mi hanno fatto sentire molto male"

A France Football ha parlato l'ex portiere viola Alban Lafont: “Ho vissuto un anno fuori dalla Francia, ma ci sono cose che mi hanno fatto sentire molto male. Si tratta di questioni personali su cui n...

A cura di Redazione Labaroviola 08 ottobre 2019 11:36

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