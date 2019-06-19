"Viviano ad una passo dal ritorno alla Fiorentina. Sarà il secondo di Lafont, Dragowski..."

Queste le parole di Alfredo Pedullà a Sportitalia: "Viviano è molto vicino a tornare a Firenze. Si registrano contatti importanti con Pradè che lo stima molto e ci saranno sviluppi nei prossimi giorni...

A cura di Redazione Labaroviola 20 giugno 2019 00:08

MILAN, ITALY - SEPTEMBER 30: Emiliano Viviano of ACF Fiorentina during the Serie A match between FC Internazionale Milano and ACF Fiorentina at San Siro Stadium on September 30, 2012 in Milan, Italy. (Photo by Claudio Villa/Getty Images)

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