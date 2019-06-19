"Viviano ad una passo dal ritorno alla Fiorentina. Sarà il secondo di Lafont, Dragowski..."
Queste le parole di Alfredo Pedullà a Sportitalia: "Viviano è molto vicino a tornare a Firenze. Si registrano contatti importanti con Pradè che lo stima molto e ci saranno sviluppi nei prossimi giorni...
A cura di Redazione Labaroviola
20 giugno 2019 00:08
Queste le parole di Alfredo Pedullà a Sportitalia: "Viviano è molto vicino a tornare a Firenze. Si registrano contatti importanti con Pradè che lo stima molto e ci saranno sviluppi nei prossimi giorni. L'ex Spal farà la chioccia di Lafont. Dragowski invece sarà ceduto"