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Tuttosport, l'Inter sta seguendo Chiesa, Lafont, Veretout e Benassi. La Fiorentina nel mirino...

Non solo Federico Chiesa. L'Inter,  secondo quanto scrive questa mattina Tuttosport, guarda in casa Fiorentina e ci trova tanti gioielli che vorrebbe portarsi a Milano. Oltre all'attaccante, corteggia...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 novembre 2018 13:34
Tuttosport, l'Inter sta seguendo Chiesa, Lafont, Veretout e Benassi. La Fiorentina nel mirino... -
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Non solo Federico Chiesa. L'Inter,  secondo quanto scrive questa mattina Tuttosport, guarda in casa Fiorentina e ci trova tanti gioielli che vorrebbe portarsi a Milano. Oltre all'attaccante, corteggiato da Ausilio, da Marotta e pure da Spalletti che non perde occasione di inviare messaggi di stima alla sua famiglia, i nerazzurri sarebbero interessanti pure al portiere Lafont (al termine dell’annata ’19-20 potrebbe entrare nella lista dei candidati a sostituire Handanovic), al centrocampista Veretout e all'ex canterano Benassi.

Internews.com

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