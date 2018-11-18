Tuttosport, l'Inter sta seguendo Chiesa, Lafont, Veretout e Benassi. La Fiorentina nel mirino...

Non solo Federico Chiesa. L'Inter, secondo quanto scrive questa mattina Tuttosport, guarda in casa Fiorentina e ci trova tanti gioielli che vorrebbe portarsi a Milano. Oltre all'attaccante, corteggia...

Non solo Federico Chiesa. L'Inter, secondo quanto scrive questa mattina Tuttosport, guarda in casa Fiorentina e ci trova tanti gioielli che vorrebbe portarsi a Milano. Oltre all'attaccante, corteggiato da Ausilio, da Marotta e pure da Spalletti che non perde occasione di inviare messaggi di stima alla sua famiglia, i nerazzurri sarebbero interessanti pure al portiere Lafont (al termine dell’annata ’19-20 potrebbe entrare nella lista dei candidati a sostituire Handanovic), al centrocampista Veretout e all'ex canterano Benassi.

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