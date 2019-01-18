(FOTO) FIFA 19, Lafont inserito tra i venti giovani più forti del mondo

Sono tanti i giovani che si stanno distinguendo nella Fiorentina squadra appunto più giovane d'Europa. Uno di questi è sicuramente Alban Lafont. Il portiere viola nel celebre gioco FIFA 19 nella modal...

A cura di Redazione Labaroviola 18 gennaio 2019 16:26

Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Lafont

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