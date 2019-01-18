(FOTO) FIFA 19, Lafont inserito tra i venti giovani più forti del mondo
Sono tanti i giovani che si stanno distinguendo nella Fiorentina squadra appunto più giovane d'Europa. Uno di questi è sicuramente Alban Lafont. Il portiere viola nel celebre gioco FIFA 19 nella modal...
A cura di Redazione Labaroviola
18 gennaio 2019 16:26
Sono tanti i giovani che si stanno distinguendo nella Fiorentina squadra appunto più giovane d'Europa. Uno di questi è sicuramente Alban Lafont. Il portiere viola nel celebre gioco FIFA 19 nella modalità Ultimate Team è stato inserito nella rosa delle "Stelle del Futuro" riservata ai più grandi talenti del mondo.
Questa nel dettaglio la rosa e la carta del portiere viola: