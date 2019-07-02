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La Fiorentina ha scelto, sarà Dragowski il titolare fisso. Mollato Viviano, il motivo della scelta viola...

La Fiorentina punta fortissimamente su Dragowski, al punto che ha sacrificato Lafont (andato al Nantes). E ora la Viola potrebbe anche decidere di non affondare per Emiliano Viviano dopo i proficui co...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 luglio 2019 03:34
La Fiorentina ha scelto, sarà Dragowski il titolare fisso. Mollato Viviano, il motivo della scelta viola... -
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La Fiorentina punta fortissimamente su Dragowski, al punto che ha sacrificato Lafont (andato al Nantes). E ora la Viola potrebbe anche decidere di non affondare per Emiliano Viviano dopo i proficui contatti dei giorni scorsi. Tutto questo perché il timore, almeno in queste ore, della Fiorentina è quello di creare troppe pressioni nei riguardi di Dragowski affiancandogli un portiere forte e potenzialmente titolare. Vedremo quali saranno i prossimi sviluppi.

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