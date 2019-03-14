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Lafont e Chiesa sono recuperati, Edimilson infortunato in forte dubbio per Cagliari. Le ultime dai campini

Rifinitura allo stadio Franchi questa mattina per la Fiorentina prima di partire per Cagliari con un volo dall'areoporto di Firenze. Nel corso della rifinitura Lafont e Chiesa hanno svolto tutto l'all...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 marzo 2019 16:33
Lafont e Chiesa sono recuperati, Edimilson infortunato in forte dubbio per Cagliari. Le ultime dai campini - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Rifinitura allo stadio Franchi questa mattina per la Fiorentina prima di partire per Cagliari con un volo dall'areoporto di Firenze. Nel corso della rifinitura Lafont e Chiesa hanno svolto tutto l'allenamento con la squadra mentre lo svizzero Edimilson sembra non farcela per la partita di domani sera.

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