Lafont e Chiesa sono recuperati, Edimilson infortunato in forte dubbio per Cagliari. Le ultime dai campini
Rifinitura allo stadio Franchi questa mattina per la Fiorentina prima di partire per Cagliari con un volo dall'areoporto di Firenze. Nel corso della rifinitura Lafont e Chiesa hanno svolto tutto l'all...
A cura di Redazione Labaroviola
14 marzo 2019 16:33
Rifinitura allo stadio Franchi questa mattina per la Fiorentina prima di partire per Cagliari con un volo dall'areoporto di Firenze. Nel corso della rifinitura Lafont e Chiesa hanno svolto tutto l'allenamento con la squadra mentre lo svizzero Edimilson sembra non farcela per la partita di domani sera.