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Cecchi: "Pioli non è il maggiore responsabile, per ora le scommesse sono state tutte perse"

Stefano Cecchi, ai microfoni di Radio Bruno Toscana, ha detto la sua sul momento della Fiorentina. Ecco le sue parole:"Pioli ieri ha fatto una scelta che larga parte di Firenze gli chiedeva, Simeone d...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 dicembre 2018 16:36
Cecchi: "Pioli non è il maggiore responsabile, per ora le scommesse sono state tutte perse" -
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Stefano Cecchi, ai microfoni di Radio Bruno Toscana, ha detto la sua sul momento della Fiorentina. Ecco le sue parole:

"Pioli ieri ha fatto una scelta che larga parte di Firenze gli chiedeva, Simeone deve cercare qualità interiore e condivido la scelta di metterlo in panchina. Vlahovic è la scelta conseguente, non Thereau: a Reggio Emilia ha palesato qualche difficoltà, qualcosa gli manca e sorge una domanda, è davvero giusto fare un campionato con una riserva così di Simeone? Pjaca non si può tenere fuori col Sassuolo, ma almeno oggi dopo una gara indisponente sappiamo che è un fallimento totale, ma a Reggio Emilia doveva giocare. Pioli avrà i suoi demeriti, ma certamente non è il principale colpevole. Se i giocatori non rendono quanto ci si aspetta non è certo per forza colpa del tecnico. Questa è una squadra che abbiamo sognato più forte di quanto è, ma se questa capacità non si riesce a far emergere è un problema. Se oggi dobbiamo dare un giudizio a queste scommesse dico che le stiamo perdendo quasi tutte: Firenze in questo momento sta avendo anche troppa pazienza. Vedi Lafont: la tifoseria sta capendo che è un ragazzo giovane che può sbagliare e deve avere il tempo di crescere."

 

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