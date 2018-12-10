Cecchi: "Pioli non è il maggiore responsabile, per ora le scommesse sono state tutte perse"

Stefano Cecchi, ai microfoni di Radio Bruno Toscana, ha detto la sua sul momento della Fiorentina. Ecco le sue parole:"Pioli ieri ha fatto una scelta che larga parte di Firenze gli chiedeva, Simeone d...

Stefano Cecchi, ai microfoni di Radio Bruno Toscana, ha detto la sua sul momento della Fiorentina. Ecco le sue parole:

"Pioli ieri ha fatto una scelta che larga parte di Firenze gli chiedeva, Simeone deve cercare qualità interiore e condivido la scelta di metterlo in panchina. Vlahovic è la scelta conseguente, non Thereau: a Reggio Emilia ha palesato qualche difficoltà, qualcosa gli manca e sorge una domanda, è davvero giusto fare un campionato con una riserva così di Simeone? Pjaca non si può tenere fuori col Sassuolo, ma almeno oggi dopo una gara indisponente sappiamo che è un fallimento totale, ma a Reggio Emilia doveva giocare. Pioli avrà i suoi demeriti, ma certamente non è il principale colpevole. Se i giocatori non rendono quanto ci si aspetta non è certo per forza colpa del tecnico. Questa è una squadra che abbiamo sognato più forte di quanto è, ma se questa capacità non si riesce a far emergere è un problema. Se oggi dobbiamo dare un giudizio a queste scommesse dico che le stiamo perdendo quasi tutte: Firenze in questo momento sta avendo anche troppa pazienza. Vedi Lafont: la tifoseria sta capendo che è un ragazzo giovane che può sbagliare e deve avere il tempo di crescere."