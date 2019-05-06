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Dragowski o Lafont? Ecco su chi ha deciso di puntare la Fiorentina per il prossimo anno

La Gazzetta dello Sport scrive a proposito del futuro della porta viola: “Tra pochi mesi potrebbero tornare a essere rivali con la stessa maglia. Se Dragowski è stato il migliore in campo, Lafont è st...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 maggio 2019 11:41
Dragowski o Lafont? Ecco su chi ha deciso di puntare la Fiorentina per il prossimo anno - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Lafont
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Lafont
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La Gazzetta dello Sport scrive a proposito del futuro della porta viola: “Tra pochi mesi potrebbero tornare a essere rivali con la stessa maglia. Se Dragowski è stato il migliore in campo, Lafont è stato il migliore dei viola. Il francesino si è riscattato di un momento stagionale a dir poco negativo. Basta pensare al clamoroso errore nella semifinale di ritorno di Coppa Italia a Bergamo contro l’Atalanta. In caso di salvezza l’Empoli ha la possibilità di tenere il polacco in prestito ancora per una stagione. L’idea della Fiorentina è di dare fiducia a Lafont magari affiancandolo a un portiere esperto”.

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