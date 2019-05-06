Dragowski o Lafont? Ecco su chi ha deciso di puntare la Fiorentina per il prossimo anno

La Gazzetta dello Sport scrive a proposito del futuro della porta viola: “Tra pochi mesi potrebbero tornare a essere rivali con la stessa maglia. Se Dragowski è stato il migliore in campo, Lafont è st...

La Gazzetta dello Sport scrive a proposito del futuro della porta viola: “Tra pochi mesi potrebbero tornare a essere rivali con la stessa maglia. Se Dragowski è stato il migliore in campo, Lafont è stato il migliore dei viola. Il francesino si è riscattato di un momento stagionale a dir poco negativo. Basta pensare al clamoroso errore nella semifinale di ritorno di Coppa Italia a Bergamo contro l’Atalanta. In caso di salvezza l’Empoli ha la possibilità di tenere il polacco in prestito ancora per una stagione. L’idea della Fiorentina è di dare fiducia a Lafont magari affiancandolo a un portiere esperto”.