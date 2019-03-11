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Galli: "Terracciano? Mi è piaciuto più di Lafont, primo tempo viola imbarazzante"

Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina, ha parlato così della sfida di ieri contro la Lazio:"Nel primo tempo la Lazio ha pensato di aver chiuso la partita perché avrebbe potuto dilagare, ma il r...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 marzo 2019 20:26
Galli: "Terracciano? Mi è piaciuto più di Lafont, primo tempo viola imbarazzante" -
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Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina, ha parlato così della sfida di ieri contro la Lazio:

"Nel primo tempo la Lazio ha pensato di aver chiuso la partita perché avrebbe potuto dilagare, ma il risultato finale era pur sempre incerto. La Lazio ha dimostrato, complice un primo tempo viola imbarazzante, di essere superiore alla Fiorentina anche se ne sarebbe una diretta concorrente. Terracciano? Secondo me ha fatto meglio di Lafont. Mi è piaciuto di più. Futuro di Pioli? Ha capito che la piazza non ha gli occhi tappati e quindi, dopo due anni in cui si è messo a disposizione della società, credo che stabilirà delle condizioni".

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