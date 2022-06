Repubblica, la Fiorentina lavora alla conferma di Odriozola, il giocatore spera nei viola 

Senza dimenticare che sempre con il Real il dialogo resta aperto anche per confermare in viola Alvaro Odriozola. Il fatto che il terzino destro basco continui a non esporsi verso altre piste significa che sotto sotto mantiene una speranza di tornare a Firenze, speranza alimentata anche dalla stessa dirigenza della Fiorentina che gli ha fatto capire che fino all’ultimo lavoreranno per la conferma. Lo scrive Repubblica.

