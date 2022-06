Corriere dello Sport, Italiano, ingaggio raddoppiato e via la clausola. Aumenti per lo staff

Per la firma vera e propria si dovrà aspettare ancora qualche ora ma quasi certamente entro oggi Vincenzo Italiano apporrà il suo autografo sul prolungamento di contratto che lo legherà alla Fiorentina fino al 2024, con possibilità di estendere l’accordo per un’ulteriore stagione. Eppure, per arrivare all’ultimo atto di una vicenda che ha tenuto per settimane Firenze con il fiato sospeso, è stato necessario prima un incontro a carattere burocratico che si è svolto ieri pomeriggio, lontano da occhi indiscreti, in un noto hotel nel centro di Firenze, un tempo quartier generale proprio di Rocco Commisso.

Tutto fatto, nessun dubbio o ripensamento: il matrimonio che stamani verrà suggellato dalla firma di Italiano porterà il tecnico a raddoppiare il suo attuale sti- pendio (1,7 milioni) e a liberarsi dal fardello di quella clausola rescissoria da 10 milioni della quale fin troppo spesso si è parlato. L’incontro di ieri è stato utile anche per mettere a posto gli ultimi dettagli a proposito dell’aumento contrattuale dei componenti dello staff di Italiano: dopo alcune titubanze (che avevano portato anche a valutare la sostituzione di alcuni membri) la Fiorentina ha alla fine accettato di concedere un bonus in busta paga ai sette collaboratori più stretti del tecnico, a cui sarà garantito un incremento di circa il 30%: un premio al lavoro svolto nell’ultima annata sul quale l’ex Spezia si è battuto in prima persona. Lo scrive il Corriere dello Sport.

