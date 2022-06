Antognoni: “Firenze ama Odriozola. Lo spagnolo si è integrato benissimo nella realtà fiorentina”

Giancarlo Antognoni ha rilasciato un’intervista ai microfoni del portale El Diario Vasco durante la quale ha parlato dei temi caldi in casa Fiorentina, soffermandosi sull’esperienza a Firenze di Alvaro Odriozola. Ecco le sue parole: “Alvaro è un giocatore moderno. Quest’anno è andato molto bene, così come i viola che sono riusciti a qualificarsi per la Conference League. A livello tecnico è un esterno alto o un’ala che ha imparato a difendere. Lui stesso ha detto che mister Vincenzo Italiano ha insistito molto per farlo migliorare nella fase difensiva. A Firenze i tifosi amano Alvaro perché si è adattato e integrato molto bene a Firenze. Lo abbiamo visto più di una volta mangiare un panino in mezzo alla città, circondato dalla gente”.