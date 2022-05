Verso la Roma: la Fiorentina giocherà con le prime scelte, Odriozola ha lavorato in gruppo

Sotto la pioggia, sul terreno di gioco dove si svolgerà la battaglia di lunedì sera e con la mente ben proiettata alla gara con la Roma: si è svolto a ritmi più che mai alti l’allenamento della Fiorentina, che ha proseguito nella marcia d’avvicinamento alla super sfida di dopodomani, quando al Franchi arriverà la storica prima finalista italiana della Conference League.

Una competizione che Biraghi e compagni sognano di poter giocare già nella prossima stagione e per la quale proveranno a strappare il pass già dall’appuntamento contro i giallorossi, dove Vincenzo Italiano – eccezion fatta per il Castrovilli – avrà tutta la rosa a sua disposizione: anche ieri infatti Odriozola ha proseguito a lavorare in gruppo (stessa cosa hanno fatto gli «ex acciaccati« Torreira e Bonaventura) e tutto lascia pensare che lunedì l’undici di partenza sarà infarcito di prime scelte. Il dubbio stavolta riguarda l’esterno sinistro, dove Ikoné sembra essere in leggero vantaggio sui compagni di reparto, Saponara e Sottil. Probabile poi la conferma di Cabral nel ruolo di prima punta, così come quella di Igor in difesa. Lo scrive La Nazione.

