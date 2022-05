Corriere dello Sport, Cabral, 270 minuti per continuare a sognare l’Europa, servono i suoi gol

Oggi nelle pagine del Corriere dello Sport si analizza la situazione di Arthur Cabral. Alla Fiorentina per l’Europa servono gol, ne ha realizzato solo uno ininfluente nelle ultime quattro. 270 minuti per continuare a sognare l’Europa e a dimostrare che ha le caratteristiche giuste per l’attacco del futuro della Fiorentina. Lo scrive il Corriere dello Sport.

