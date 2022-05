Dal Centro Sportivo, pronto il rilancio di Odriozola. Piatek ed Amrabat inseguono una maglia dal 1′

Poco più di 24 ore al match tra Fiorentina e Juventus: una sfida che vale una stagione. Tanti i dubbi di formazione per mister Italiano. Stando a quanto riportato da Radio Bruno, il mister sarebbe deciso a lanciare Alvaro Odriozola dal 1′ (molto probabilmente sarà la sua ultima partita alla Fiorentina). Ballottaggio in cabina di regia tra Amrabat e Torreira, mentre in attacco regge il “duello” tra Cabral e Piatek (anche il polacco destinato all’addio).

